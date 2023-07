NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes angesichts der Ausschreitungen in Frankreich auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1819 Euro belassen. Frankreich sei mittlerweile das wichtigste europäische Land für den zollfreien Einkauf chinesischer und amerikanischer Touristen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die anhaltenden Krawalle könnten zu weiteren Reisestornierungen führen und damit die Ausgaben für Luxusgüter im dritten Quartal hemmen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 11:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 11:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

