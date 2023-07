Die Siemens Energy Aktie befindet sich nach einer kurzen Erholung in den vergangenen Tagen (+6,7% am 28.06., unverändert am 29.06., +3,1% am 30.06. und +1% gestern) heute wieder auf Talfahrt - aktuell geht es rund 3% nach unten. Damit summiert sich der Monatsverlust - verheerenden Gewinnwarnung - auf ganze 33%. Ob sich jetzt der Einstieg in die Siemens Energy Aktie lohnt, oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...