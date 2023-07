Hagen (ots) -



NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Auftragsvergabe für den Neubau der Rahmedetalbrücke der Autobahn 45 bei Lüdenscheid als "gutes und lange überfälliges Signal" bezeichnet. "Nachdem im Mai endlich die Sprengung der alten Brücke erfolgte, ist der Start für den Baubeginn nun nahe. Dass nunmehr Mitte 2026 die neue Rahmedetalbrücke in Teilen für den Verkehr freigegeben werden soll, gibt der Region und ihren Menschen endlich etwas mehr Gewissheit und Planungssicherheit", sagte Wüst der Westfalenpost (online und Mittwoch-Ausgabe). Diese Planbarkeit und Aussicht seien für die Unternehmen sowie die Anwohnerinnen und Anwohner von großer Bedeutung, so Wüst weiter. "Jetzt kommt es darauf an, den Neubau mit Tempo zu beginnen. Von der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes und der Bundesregierung erwarte ich daher die volle Unterstützung für dieses wichtige Projekt", sagte der Regierungschef der Zeitung.



