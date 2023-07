Der DAX konnte am Vortag zunächst weiter ansteigen und im Tageshoch 16.209 Punkte erreichen. In der Folge drehte der DAX aber wieder nach unten ab und ging tiefer bei 16.107 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Dienstag zeigt sich der DAX aktuell bei 16.040 Punkten tiefer und nimmt damit Kurs auf 16.000 Punkte. Die Markteuphorie ist aktuell groß, der DAX als auch der S&P 500 konnten in den Vortagen kräftig ansteigen. Weiterhin sind beide Indizes kräftig ...

