Die Goldverarbeitung auf Kat Gap beginnt

Anzeige / Werbung

Für die geplante Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt in Westaustralien laufen die letzten Tests an. Seit Anfang Juli wird auch die Gekko-Anlage im Nassbetrieb getestet. Dazu wird die Verarbeitungsanlage von Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) mit Erz beschickt, das im vergangenen Jahr in der Großprobe gefördert wurde.

Für die geplante Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt in Westaustralien laufen die letzten Tests an. Seit Anfang Juli wird auch die Gekko-Anlage im Nassbetrieb getestet. Dazu wird die Verarbeitungsanlage von Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) mit Erz beschickt, das im vergangenen Jahr in der Großprobe gefördert wurde.

Für Classic Minerals durchführen und beaufsichtigen wird die Inbetriebnahme der Gekko-Anlage die Firma Industrial Power Solutions Pty Ltd. Dazu wird ein Teil des Erzes aus der im vergangenen Jahr gewonnenen Schüttprobe verwendet. Getestet werden dabei verschiedene Einstellungen der Verarbeitungsanlage, um den effizientesten automatischen Durchsatz zu ermitteln.



Die anschließend verbleibenden Rückstände enthalten noch Gold. Um dieses ebenfalls zu gewinnen, werden die Rückstände in einem zweiten Schritt in einen Schwerkraftkreislauf eingebracht, um einen möglichst hohen Gewinnungsgrad des im Erz enthaltenen Goldes zu gewährleisten.