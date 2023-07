Während sich Analysten derzeit wieder mit Vorhersagen für das zweite Börsen-Halbjahr überschlagen, warnt Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran: Die wichtigste Entscheidung für Anleger sei die langfristige Strategie.

Das erste Halbjahr an den Börsen lief deutlich besser als von vielen Experten erwartet. Und der Blick in die Historie zeige: Das seien keine schlechten Voraussetzungen für eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte, so Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, im Interview mit wallstreetONLINE.

Viel wichtiger findet der Experte hingegen den Blick in die mittel- bis langfristige Zukunft. Vorndran betont, dass Anleger sich auf langfristige Anlagen und breite Diversifikation konzentrieren sollten, anstatt kurzfristige Marktbewegungen zu prognostizieren. Er warnt davor, Stimmungsindikatoren als alleinigen Indikator zu nutzen und betont, dass positive Stimmung nicht zwangsläufig den Zeitpunkt für einen Verkauf signalisiert.

Welche Strategie langfristig zum Erfolg führen kann: Das und mehr jetzt im Interview!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion