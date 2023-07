© Foto: Courtney Crow - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Das Gros der wertvollsten Börsenunternehmen kommt weiterhin aus den USA, zeigt ein Ranking der Beratungsfirma EY. Zwei deutsche Titel schafften es in die Top 100.

Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) lässt vor allem bei Technologie-Unternehmen die Kasse klingeln. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, in der die aktuell 100 wertvollsten Firmen erfasst sind (Stand: 30.6.2023).

Demnach finden sich unter den 100 höchstbewerteten börsennotierten Unternehmen der Welt insgesamt 23 Technologiefirmen wieder - vier mehr als noch ein halbes Jahr zuvor. Auch ihr Wert ist seither deutlich gestiegen, wie die EY-Auswertung zeigt: Demnach legte die Börsenkapitalisierung der Tech-Konzerne im Verlauf des Halbjahres um 45 Prozent zu und damit mehr als in jeder anderen Branche. Auf dem ersten Platz findet sich dabei Apple wieder - wie auch 2022 - gefolgt von Microsoft.

Beide Unternehmen stammen aus den USA und damit geografisch aus der Region, die bei den wertvollsten Unternehmen der Welt ebenfalls ganz deutlich vorne liegt. Laut der EY-Auswertung haben von den 100 teuersten Unternehmen der Welt 62 ihren Hauptsitz in den USA. Unter den Top 10 sind es neun.

Damit haben die Amerikaner die europäische Konkurrenz klar hinter sich gelassen. So finden sich unter den 100 wertvollsten Unternehmen nur 19 mit Hauptsitz in Europa, wobei der französische Luxuskonzern LVMH mit seiner Position auf Rang 12 am besten dasteht. 16 der Top 100 Firmen stammen aus Asien.

Auch zwei Unternehmen mit Sitz in Deutschland haben es unter die Top 100 geschafft: Der Softwarekonzern SAP, der es mit einem Börsenwert von 159 Milliarden US-Dollar auf Rang 71 schaffte (zu Jahresbeginn Rang 106). Und zweitens Siemens, die mit einer Marktkapitalisierung von rund 132 Milliarden US-Dollar auf Rang 91 landete (zu Jahresbeginn Rang 115). Auch der Industriegaskonzern Linde hat es auf Rang 57 geschafft - allerdings hat er seinen Hauptsitz seit der Fusion mit Praxair nach Irland verlagert.

Das Ranking der 100 wertvollsten Firmen wird im Sechs-Monats-Turnus von EY erstellt. Gegenüber der letzten Erhebung hat sich der Börsenwert der Top 100 Unternehmen merklich gesteigert: um 20 Prozent auf aktuell rund 34,4 Billionen US-Dollar, was einem monetären Plus von 5,8 Billionen US-Dollar entspricht. Zu den wachstumsstärksten Titeln zählten dabei der Chiphersteller Nvidia und die Google-Muttergesellschaft Meta, die beide zu den Profiteuren des KI-Booms zählen.

(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion