Es heißt, steigende Zinsen seien Gift für die Aktienmärkte. Zuletzt hat sich diese Annahme allerdings nicht bewahrheitet. Obwohl die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins im Kampf gegen die zu hohe Inflation angehoben hat, legte die Börse zu. Der technologielastige NASDAQ 100 hat sich im ersten Halbjahr um rund 39 Prozent verteuert und damit das stärkste erste Halbjahr in seiner 38-jährigen Geschichte verbucht. Aber auch das Plus beim DAX von 16 Prozent kann sich sehen lassen. Und das, trotz erhöhten Zinsniveaus. Warum steigende Zinsen nicht immer gleich zu nachhaltig fallenden Aktienmärkten führen, erklärt Thomas Gebert. Der Börsenexperte spricht im Interview mit DER AKTIONÄR TV über die Geldpolitik der Fed sowie dessen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Im Fokus steht dabei der deutsche Leitindex. Wie es für den DAX weitergehen könnte, wenn in diesem Jahr noch zwei Zinsschritte umgesetzt werden, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief.