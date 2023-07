Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,03% auf 32,4, davor 6 Tage im Plus (6,51% Zuwachs von 30,43 auf 32,41), Verbund -0,61% auf 73,9, davor 5 Tage im Plus (7,36% Zuwachs von 69,25 auf 74,35), Zumtobel 0% auf 7,45, davor 4 Tage im Plus (7,04% Zuwachs von 6,96 auf 7,45), AMS 0% auf 6,8, davor 3 Tage im Plus (7,94% Zuwachs von 6,3 auf 6,8), Rosgix -0,12% auf 3366,32, davor 3 Tage im Plus (0,46% Zuwachs von 3354,81 auf 3370,23), Lenzing -0,86% auf 45,95, davor 3 Tage im Plus (9,32% Zuwachs von 42,4 auf 46,35), Uniqa -0,54% auf 7,32, davor 3 Tage im Plus (1,38% Zuwachs von 7,26 auf 7,36), Pierer Mobility 0% auf 78,2, davor 3 Tage im Plus (3,99% Zuwachs von 75,2 auf 78,2), Kapsch TrafficCom +0,44% auf 11,45, davor 3 Tage im Minus (-4,2% Verlust von 11,9 auf 11,4). Folgende Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...