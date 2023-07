Die Versicherungsmaklergruppe, bestehend aus den Unternehmen Verlingue, Génération und Cocoon, gab jetzt die Berufung von Gabrielle Petillon in die Position "Director of Legal and Compliance" der Adélaïde-Grupoe bekannt. Damit wird sie Mitglied der Vorstände von Verlingue und Génération sowie des Direktoriums von Cocoon.

Gabrielle Petillon, die seit 2016 Leiterin der Abteilung Recht und Compliance bei der Diot-Siaci-Gruppe war, wechselt zum 3. Juli 2023 zur Adélaïde-Gruppe. Gabrielle Petillon verfügt über ein umfangreiches Fachwissen im Versicherungswesen und sehr detaillierte Marktkenntnisse. Sie wird in erster Linie die Aufgabe haben, die juristische Expertise der Gruppe in Frankreich und im Ausland voranzubringen. Darüber hinaus wird sie die Aktionspläne verwalten, die umgesetzt werden müssen, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die entsprechenden Änderungen zu berücksichtigen.

Gabrielle Petillon hat ein Jurastudium absolviert und war zudem als Rechtssachverständige für Personen- und Sachversicherungen bei MFP Services tätig. 2005 wechselte sie zu Les Assurances Saint-Honoré (Diot-Siaci-Gruppe), wo sie verschiedene Funktionen innehatte, unter anderem als Leiterin der Abteilung "Freie Berufe" (Schadenersatz).

Innerhalb der Adélaïde-Gruppe wird sie zugleich die Funktion der Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, DPO) übernehmen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund immer strenger werdender Auflagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten und einem Versicherungsmarkt, in dem Daten eine strategische Ressource darstellen.

Da die Adélaïde-Gruppe in den letzten sechs Jahren sechs externe Wachstumsprojekte durchgeführt hat, werden ihre Expertise und Beratung auch bei zukünftigen Fusionen und Übernahmen von unschätzbarem Wert sein.

Als Spezialistin für Wirtschafts-, Versicherungs- und Sozialversicherungsrecht wird Gabrielle Petillon eine übergreifende Funktion für alle Unternehmenseinheiten der Gruppe ausüben und alle Vertragsverhandlungen mit Partner-Versicherungsgesellschaften und Maklern überwachen.

"Die berufliche Laufbahn und die Expertise von Gabrielle Petillon sind für unsere Gruppe, deren Kerngeschäft das Risikomanagement ist, von unschätzbarem Wert. Angesichts immer strenger werdender Compliance-Anforderungen spiegelt sich in der Berufung von Gabrielle auch unsere Absicht wider, ein reibungsloses Wachstum und die Konsolidierung unserer Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Sie ist zudem ein weiterer Beleg für die Attraktivität der Adélaïde-Gruppe und unseren Ehrgeiz, eine internationale und innovative Gruppe aufzubauen", sagt Gilles Bénéplanc.

Über die Adélaïde-Gruppe

Die Adélaïde-Gruppe ist spezialisiert auf die Versicherungsberatung und -vermittlung sowie den Vertrieb und das Management von Versicherungen. Mit ihrem Angebot möchte die Gruppe ihre Kunden in die Lage versetzen, ihre Geschäfte auf der Grundlage eines soliden Risikomanagements abzuwickeln und ihnen dabei helfen, ihre Geschäftsabläufe und Mitarbeiter zu schützen. Die Gruppe ist seit über 85 Jahren ununterbrochen im Geschäft, ist dabei gewachsen und hat sich immer wieder neu erfunden, um mit drei erfolgreichen Unternehmen zu einem der führenden Namen im Bereich der Versicherungsvermittlung in Frankreich zu werden: Verlingue, Génération und Cocoon. Organisches Wachstum, strategische Akquisitionen und internationale Expansion sowie digitale Transformation sind die vier Prioritäten, die sich die Gruppe gesetzt hat, um ihr Ziel zu erreichen, ein großer, familiengeführter und unabhängiger Versicherungsmakler von europäischer Dimension zu werden.

2.200 Mitarbeiter

2.600 Mio. Euro an abgeschlossenen Prämien

2,1 Millionen Versicherungsnehmer

27 Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und Portugal

www.adelaidegroup.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230704077996/de/

Contacts:

Presse

Adélaïde-Gruppe: Thomas Barbelet Thomas.barbelet@verlingue.fr +33 (0)672754914