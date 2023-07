DJ PTA-News: Philomaxcap AG: Achim Pfeffer ist neuer Vorstand der Philomaxcap AG

München (pta/04.07.2023/18:20) - Achim Pfeffer ist neuer Vorstand der Philomaxcap AG

München, 4. Juli 2023: Am vergangenen Wochenende hat Achim Pfeffer sein neues Amt als Alleinvorstand der Philomaxcap AG angetreten und damit den scheidenden Vorstand Robert Bibow abgelöst.

"Ich möchte meinem Vorgänger, Herrn Bibow, für seinen Einsatz in einer für Philomaxcap schwierigen Zeit danken. In den letzten zwei Jahren hat er sich für das Unternehmen stark gemacht, eine Transaktion abzuschließen und die Vorschläge der Aktionäre umzusetzen, um ein operatives Geschäftsmodell zu erwerben, es weiter zu entwickeln und damit den Wert des Unternehmens zu steigern. Im Rahmen des letzten Investitionsvorhabens, welches mehr als 99% der Aktionärsstimmen unterstützt haben, sind trotz eingehender vorheriger Prüfung in den Verhandlungen verschiedene Unwägbarkeiten aufgetaucht, die trotz langwieriger und in gutem Glauben geführter Gespräche nicht gelöst werden konnten.

Entsprechende Anfechtungsklagen wurden erhoben. Daneben werden alle strategischen Optionen evaluiert - insbesondere eine Umstrukturierung und Going-Private-Transaktion, um den Beschluss der Aktionäre umzusetzen.

Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Obwohl Philomaxcap in den kommenden Monaten vor vielen Herausforderungen stehen wird, bin ich zuversichtlich, dass die Kosten- und Ausgabenseite des Unternehmens gestrafft und Spielraum für die Umsetzung strategischer Initiativen geschaffen werden kann. Philomaxcap würde hierdurch die Möglichkeit gegeben, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren und auf dieser Basis den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern." sagt Achim Pfeffer zu seinem Start in neuer Position.

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 1392 8890 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

