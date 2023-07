Der DAX ist am heutigen Dienstag bis 16.018 Punkte gefallen und hat damit fast die Marke von 16.000 Punkten erreicht. Per Börsenschluss notierte der DAX dann wieder etwas höher bei 16.033 Punkten. Und damit direkt am 10er-EMA bei aktuell 16.035 Punkten. In den USA notiert der S&P 500 aktuell direkt am Widerstand in Form des oberen Fibonacci-Fächers im Wochenchart bei aktuell 4.460 Punkten. Hier könnte der S&P 500 wieder nach unten abprallen und die ...

