Das in Familienbesitz befindliche Spirituosenunternehmen Bacardi begeht in diesen Tagen das 160-jährige Bestehen von MARTINI®, der führenden Wermut- und Schaumweinmarke, mit einer Reihe von Veranstaltungen und Markteinführungen, die auf seinem Vermächtnis als Ikone des italienischen Stils und der italienischen Kultur aufbauen werden.

160 years of Italian taste' draws inspiration from the legacy of MARTINI as a symbol of Italian style and culture. The campaign brings together the brand's heritage and its vision for the future with imagery that illustrates how the brand is moving into a new era. (Photo: Business Wire)

Schon seit 1863 ist MARTINI dank seiner italienischen Handwerkskunst, der italienischen Qualität und des italienischen Geschmacks ein Vorreiter in der Welt der Getränke und der Cocktailkultur. Ein Aperitivo ohne MARTINI wäre kein Aperitivo.

In diesem Jahr jährt sich zugleich die Aufnahme von MARTINI in das Bacardi-Portfolio von Premiumweinen und -spirituosen zum 30.Mal. Seit Bacardi, ein familiengeführtes Unternehmen, das kürzlich sein 160-jähriges Jubiläum feierte, 1993 die Martini Rossi Group übernommen hat, ist MARTINI Teil eines wachsenden Portfolios ikonischer Marken, zu denen heute BOMBAY SAPPHIRE® (Gin), GREY GOOSE® (Wodka), PATRÓN® (Tequila), ST-GERMAIN® (Likör) und natürlich BACARDl® (Rum) gehören.

"Seit 160 Jahren ist MARTINI eine Ikone der italienischen Kultur, entwickelt sich aber gleichzeitig ständig weiter, ist innovativ und inspiriert jede neue Generation. Unverändert geblieben ist jedoch das Engagement für Handwerkskunst, Qualität und außergewöhnlichen Geschmack", sagt Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. "Wenn wir heute diesen Meilenstein für MARTINI feiern, machen wir MARTINI weiterhin zu einer modernen italienischen Lifestyle-Marke, auf die wir stolz sein können, während wir ihr Vermächtnis für zukünftige Generationen fortführen."

Das 160-jährige Bestehen von MARTINI wird auf vielfältige Weise zelebriert:

Neue globale MARTINI-Kampagne '160 Jahre italienischer Geschmack' lässt sich vom Erbe von MARTINI als Symbol für italienischen Stil und italienische Kultur inspirieren. Die Kampagne vereint das Erbe der Marke und ihre Vision für die Zukunft mit einer Bildsprache, die den Eintritt der Marke in eine neue Ära veranschaulicht. Das neue Werbekonzept spiegelt die sich ändernden Trinkgewohnheiten der Verbraucher wider die neueste Innovation der Marke, MARTINI Alkoholfreier Aperitivo, steht im Mittelpunkt und zeigt, wie MARTINI der Nachfrage nach achtsamem Trinken gerecht wird, dabei aber der Aperitivo-Kultur treu bleibt.

Erster gereifter MARTINI-Wermut MARTINI Maestro 36 ist ein Beispiel für das ständige Streben der Marke nach Innovation und die Schaffung neuer Erfahrungen für jede Generation. MARTINI Maestro 36 reift 36 Monate lang und schafft so eine außergewöhnlichen Super-Premium-Prägung des klassischen Wermuts. In dem von MARTINI-Master-Blender Beppe Musso kreierten Maestro 36 stecken 160 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Wermut in einer limitierten Auflage von nur 2.000 Flaschen. Um die 160-jährige Unterstützung von MARTINI durch das italienische Gastgewerbe zu feiern, ist Maestro 36 ausschließlich in Bars und Restaurants in Italien erhältlich.

MARTINI-Pop-Up-Bar in der Cocktailbar DAZI Milano eder in der italienischen Stil-Hauptstadt Mailand ist eingeladen, an der Feier teilzunehmen und diese spezielle Pop-up-Bar von MARTINI zu besuchen. Genießen Sie einen unvergesslichen MARTINI-Aperitivo an einem unvergesslichen Veranstaltungsort, der bis zum 4. Juli geöffnet ist.

MARTINI-Briefmarke Die italienische Regierung feiert 160Jahre MARTINI und 160 Jahre einer ikonischen Marke, die stolz auf ihr Prädikat Made in Italy ist, und gibt dazu eine MARTINI-Briefmarke heraus, die ab Juli in Postämtern in ganz Italien erhältlich ist.

Terrazza MARTINI Influencer, digitalisiert für zukünftige Generationen - Eine Sammlung von 30.000 Fotos, die auf der Terrazza MARTINI seit deren Eröffnung im Jahr 1958 aufgenommen wurden, wird im Rahmen des ersten vom Italgas Heritage Lab unterstützten betrieblichen Digitalisierungsprojekts für zukünftige Generationen erhalten. In der Sammlung sind Generationen von Prominenten und Influencern an Mailands modischstem Ort zu sehen.

Das 1863 von dem Unternehmer Alessandro Martini und dem Kräuterkenner Luigi Rossi gegründete Unternehmen MARTINI blickt auf ein Vermächtnis zurück, das weit über die Welt der Getränke hinausgeht. hat in allen Bereichen, von der Kultur bis zum Sport, seine Spuren hinterlassen. Hollywood-Stars und Künstler haben zusammen mit MARTINI legendäre Werbekampagnen entwickelt. Die Terrazza-MARTINI-Parties haben Generationen von stilbildenden Personen und Unternehmern beeinflusst, und die mittlerweile klassischen MARTINI-Rallyestreifen sind in der ganzen Welt berühmt.

MARTINI kann auf ein außergewöhnliches Erbe zurückblicken und einer Zukunft voller weiterer Innovationen entgegensehen.

MARTINI kümmert sich seit Generationen um die Umwelt sowie um seine Zulieferer und deren Gemeinden. Die Meilensteine der Marke in puncto Nachhaltigkeit entsprechen ganz der Mission von Bacardi, das umweltfreundlichste Spirituosenunternehmen der Welt zu sein. Bereits 1987 wurde das L'Osservatorio MARTINI das MARTINI-Observatorium in Norditalien als Zentrum zur Förderung nachhaltiger Anbaumethoden gegründet. Und gerade erst im vergangenen Jahr hat MARTINI begonnen, Solarenergie für die Destillation seiner Botanicals zu nutzen, und 100 der Weinkellereien des gesamten MARTINI-Portfolios wurden als nachhaltig zertifiziert.

Der neu ernannte Master of Botanicals, Alessandro Garneri, und der MARTINI-Master-Blender, Beppe Musso, tragen dazu bei, diese Meilensteine für Nachhaltigkeit zu erreichen. Beppe, erst der achte Master-Blender in der 160-jährigen Geschichte von MARTINI, war maßgeblich an der Kreation des aktuellen Wermuts MARTINI Fiero beteiligt, einer zu 100 natürlichen Mischung aus Zitrusfrüchten, bittersüßen Orangen und frischen Weißweinen, sowie der köstlich komplexen Aperitivo-Reihe MARTINI Alkoholfrei.

"In diesem Jahr feiert MARTINI seinen 160.Geburtstag, aber wir sind noch immer jung", sagt Beppe Musso. "Unser Know-how und unsere Erfahrung wachsen mit jeder neuen Generation. Das spiegelt sich in der Qualität und im Geschmack jedes MARTINI-Getränks wider und kommt auch in unserem Engagement für nachhaltige Praktiken zum Ausdruck, die unsere Zukunft für die nächsten 160 Jahre sichern werden. Genau das ist es, was mich wirklich begeistert unser Erbe von morgen. Dies ist erst der Anfang."

Über MARTINI

Als eine der ikonischsten Marken der Welt ist MARTINI® der führende Name in der italienischen Weinherstellung und ein Lieferant von Wermutweinen und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack der MARTINI-Reihe ist das Ergebnis geheimer Mischungen von mehr als 40 Pflanzenstoffen aus den besten Lagen der Welt. Das MARTINI-Portfolio wurde erstmals 1863 in Turin (Italien) gegründet und umfasst heute MARTINI Fiero, die MARTINI-Riserva-Speciale-Sorten Rubino, Ambrato und Bitter, MARTINI Bianco, MARTINI Rosato, Rosso und Extra Dry, MARTINI Alkoholfrei Vibrante und Floreale, MARTINI Asti, MARTINI Prosecco und MARTINI Rosé Extra Dry. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.martini.com oder @martini auf allen Social-Media-Plattformen.

MARTINI und das Ball Bar Logo sind Warenzeichen. MARTINI ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört.

Über BacardiLimited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ® (Rum), PATRÓN® (Tequila), GREY GOOSE® (Wodka), DEWAR'S® (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE® (Gin), MARTINI® (Wermut und Schaumweine), CAZADORES® (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S® (Scotch Whisky), D'USSÉ® (Cognac), ANGEL'S ENVY® (American Straight Whiskey) und ST-GERMAIN® (Holunderblütenlikör). Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Gebieten und verkauft seine Marken auf mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder Twitter.

