Technology Holdings, eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, wurde bei den 14.Annual International M&A Awards zur Boutique Investment Bank of the Year gekürt. Darüber hinaus erhielt Technology Holdings die Auszeichnung M&A Deal of the Year ($100M $250M) für die Beratung eines der weltweit größten ServiceNow-Partner, Enable Professional Services, bei seinem strategischen Verkauf an Fujitsu.

Die Annual International M&A Awards werden von The M&A Advisor durchgeführt. Die Preisverleihung würdigt die führenden Transaktionen, Umstrukturierungen, Finanzierungen, Produkte und Dienstleistungen sowie Unternehmen, die Fusionen und Übernahmen weltweit beeinflussen. The M&A Advisor ist die weltweit führende Organisation von M&A- und Finanzfachleuten.

Roger Aguinaldo, Gründer und CEO von The M&A Advisor, sagte: "Internationale M&A-Exzellenz wird von außergewöhnlichen Akteuren der Branche verkörpert. Aus einem Pool von mehr als 250 Bewerbern sticht Technology Holdings als geschätzter Empfänger der höchsten Auszeichnung hervor und wird für seinen unerschütterlichen Einsatz für hervorragende Leistungen in der internationalen M&A-Landschaft 2023 gelobt. Wir sind stolz auf die herausragenden Leistungen von Technology Holdings, die ihre Mitbewerber übertreffen und einen neuen Maßstab für den Erfolg in dieser globalen Arena setzen."

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings, sagte: "Die International M&A Advisor Awards sind in der Branche weithin als Höhepunkt anerkannt, und es ist eine Ehre, aus einer so umfangreichen Liste von Investmentbanken weltweit als Gewinner dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen ausgewählt zu werden. Dies ist ein Beweis für unsere harte Arbeit, unser Engagement, unseren scharfen Fokus und unsere umfassende Transaktionserfahrung, die wir unseren Kunden seit 23 Jahren bieten. Wir kombinieren globale Reichweite mit tiefem Fachwissen in unseren exklusiven Schwerpunktbereichen: IT-Services BPM, Consulting, Technologie und Gesundheitswesen/Life Sciences und sind stolz darauf, Transaktionen in 24 Ländern auf 5 Kontinenten abgeschlossen zu haben."

Die Auszeichnungen werden im Rahmen einer Galaveranstaltung am 19. und 20. September 2023 in New York City verliehen. Die Preisverleihungsgala ist ein Teil des 2023 Leadership in Dealmaking Summit und wird mehr als 350 der führenden Fachleute der Branche in exklusiven interaktiven Foren, Sitzungen und Diskussionsrunden unter der Leitung von internationalen M&A- und Cross-Border-Branchenexperten und Experten der Wirtschaftsmedien präsentieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

