Im Juni zeigt die Nikola-Aktie eine der besten Leistungen an den globalen Börsen. Das Wertpapier des Elektro-Lkw-Herstellers verzeichnete in den letzten vier Wochen einen atemberaubenden Anstieg von 140%. Was sind die treibenden Kräfte hinter diesem erstaunlichen Kursanstieg? Haben sie zwei große Herausforderungen bewältigt? Mehrere Faktoren könnten hierbei eine Rolle spielen. Ein entscheidender Punkt ist, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...