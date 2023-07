OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Verbot/Werbung für Süßigkeiten:

"Schon Kinder und Jugendliche kämpfen verstärkt gegen Diabetes oder Übergewicht. Werbeverbote für ungesündere Lebensmittel an die Adresse des Nachwuchses, wie es Bundesernährungsminister Cem Özdemir vorschwebt, sind also durchaus nachvollziehbar. Nun ist der Gesetzgeber aber nicht dazu da, alles Erdenkliche zu verbieten, was Lebensrisiken beinhaltet. Es sollte immer auch im Ermessen zumindest eines jeden erwachsenen Menschen liegen, inwieweit er sich selbst und seinem Körper schaden will. Weil aber Gesundheitsschäden die Allgemeinheit über das Gesundheitssystem belasten, sind gewisse Kontrollen und Vorgaben der Politik durchaus angezeigt."/zz/DP/he