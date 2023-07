LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Kindergrundsicherung:

"Es entsteht der Eindruck, dass die Bundesregierung Familien mit Kindern etwas geben und gleichzeitig etwas nehmen will. Kommunikativ ist das nicht günstig. Die Unruhen in Frankreich haben erneut gezeigt, was passiert, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt verloren geht und Spaltungen entstehen, die nicht mehr so ohne Weiteres zu überwinden sind. Die Vermögenden sollten deshalb wissen: Ein für sie schönes Leben wird es dauerhaft nicht geben, wenn die weniger Vermögenden ein miserables Leben haben. Von diesem Geist sollte auch der Kompromiss geprägt sein, der im Spätsommer oder Herbst geschlossen wird."/zz/DP/he