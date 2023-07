WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson im Weißen Haus empfangen. Bei dem Gespräch am Mittwoch soll es nach Angaben der US-Regierungszentrale unter anderem um den angestrebten Beitritt Schwedens zu dem Militärbündnis gehen, für den noch immer die Zustimmung der Türkei und Ungarns fehlt.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Finnland ist seit Anfang April Mitglied. Es ist ungewiss, ob die Blockade mit Blick auf Schweden bis zum Nato-Gipfel in Vilnius am kommenden Dienstag und Mittwoch gelöst werden kann. Darauf hatten Schweden und viele Nato-Bündnispartner gehofft.

Biden und Kristersson wollen in Washington nach Angaben des Weißen Hauses auch über die Unterstützung für die Ukraine und den Umgang mit China sprechen. Thema sollen auch der Klimawandel und neue Technologien sein.