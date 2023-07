In Belgien werden Auberginen seit mehr als 30 Jahren angebaut, dennoch wird das Gemüse hauptsächlich mit der mediterranen Küche in Verbindung gebracht. Eine Marktumfrage von iVOX (im Auftrag von BelOrta - Mai 2020) unter 1.000 Belgiern zeigt, dass nur jeder Fünfte weiß, dass in seinem Land auch Auberginen angebaut werden. Foto © BelOrta Lokal angebaute...

Den vollständigen Artikel lesen ...