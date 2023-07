DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. Juli

=== 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 09:00 DE/Deutsche Bundesbank, Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", u.a. mit Präsident Nagel (09:00), Vizepräsidentin Buch (09:30) und Bafin-Chef Branson (10:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,1 zuvor: 54,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 52,5 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 51,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 57,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 53,9 *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 52,8 10:00 AT/Opec, Internationales Seminar "Towards a Sustainable and Inclusive Energy Transition" (bis 6.7) 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen "Finanzierungsausschlussverfahren gegen die NPD" (seit 4.7) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 55,2 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -1,8% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -3,2% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Grüner 2,3%-Bundesanleihe über 1 Mrd EUR mit Laufzeit bis Februar 2033 *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027, Berlin *** 15:00 DE/EZB, Monatsbericht zur Entwicklung der APP-Anleihebestände *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 17:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim Sommerfest des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14.6 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen, Juni - DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ende der Zeichnungsfrist ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.