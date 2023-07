DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB-BANKENAUFSICHT - Bei der Suche nach einer Nachfolgerin für den obersten EZB-Bankenaufseher Andrea Enria rückt eine Entscheidung näher. Die EZB habe in den vergangenen Tagen Interviews mit mehreren Kandidatinnen geführt, sagten Insider dem Handelsblatt. Darunter seien Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch, die Spanierin Margarita Delgado und die Irin Sharon Donnery gewesen. Das Auswahlgremium, in dem unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde und mehrere Ratsmitglieder sitzen, solle nach den Gesprächen eine Shortlist anfertigen. Diese könnte bereits am Mittwoch veröffentlicht werden. Die EZB und die Bundesbank wollten sich dazu nicht äußern. Nachdem das Auswahlgremium eine Shortlist angelegt hat, stimmt der EZB-Rat über die Position ab. Zudem gibt es eine Anhörung vor dem Währungsausschuss des Europaparlaments. Am Ende muss die Kandidatin vom Rat der EU mit qualifizierter Mehrheit bestätigt werden. (Handelsblatt)

BUNDESHAUSHALT - Führende Ökonomen haben die ihrer Meinung nach unzureichende Schwerpunktsetzungen in den Haushaltsplanungen der Bundesregierung für das kommende Jahr kritisiert. "Der Bundeshaushalt 2024 ist eine Mogelpackung, da er mit vielen Tricks versucht, die Schuldenbremse wieder einzuhalten, er bricht aber gleichzeitig einige Versprechen des Koalitionsvertrags", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher der Augsburger Allgemeinen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kritisierte unzureichende Ausgaben für Verteidigung, klimafreundliche Energien und vor allem im Bildungsbereich. "Gerade nach der Corona-Pandemie und angesichts des Fachkräftemangels, der auf Deutschland zukommt, passiert da bei weitem nicht genug", so Grimm. (Augsburger Allgemeine)

HEIZUNGSGESETZ - Die geplante Förderung für den Heizungsumbau im Zuge des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) könnte für Vermieter deutlich geringer ausfallen als für andere Immobilieneigentümer. In einem Entschließungsantrag, der Welt vorliegt, fordern die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eine umfassende staatliche Unterstützung für neue Heizungen. Unter anderem solle es einen "Klima-Geschwindigkeitsbonus" für Eigentümer geben, die vorzeitig die Regeln des GEG erfüllen. Diesen Bonus sollten dem Papier zufolge jedoch nur selbstnutzende Immobilieneigentümer erhalten. Private Vermieter und Wohnungsgesellschaften würden demzufolge leer ausgehen. (Welt)

MARITIME WIRTSCHAFT - Die Regierungskoalition will die maritime Wirtschaft in Deutschland von Abhängigkeiten gegenüber Asien lösen. SPD, Grüne und FDP haben am Dienstagabend in ihren Fraktionssitzungen einen Antrag mit 66 Maßnahmen zur Stärkung von Werften, Häfen und Wasserstraßen beschlossen. Das Papier mit dem Titel "Maritime Souveränität in der Zeitenwende" liegt dem Handelsblatt vor. Die Ampel schlägt unter anderem den Aufbau einer "klimaneutralen Bundesflotte" an Schiffen vor. Der Staat als Nachfrager könnte einen Anschub bei der Umstellung von Schiffen auf erneuerbare Kraftstoffe wie Methanol, Ammoniak oder Wasserstoffsorgen leisten. Darüber hinaus will man die Energiewende antreiben. (Handelsblatt)

