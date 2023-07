Die Finanzmarktaufsicht fordert einmal mehr mehr Macht. Der Fall Credit Suisse habe gezeigt, dass die jetzigen Kompetenzen der Behörde "in extremen Fällen" an Grenzen stossen würden.Zürich - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma fordert einmal mehr mehr Macht. Der Fall Credit Suisse habe gezeigt, dass die jetzigen Kompetenzen der Behörde «in extremen Fällen» an Grenzen stossen würden. Die Finma wolle die Möglichkeit erhalten, Bussen auszusprechen, schreibt Direktor Urban Angehrn in einem Gastbeitrag in der «Neuen Zürcher Zeitung» von Mittwoch. Das sei an anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...