Gabriele Röger, Informatikerin an der Universität Basel, beantwortet bei «Ask Our Expert» Ihre Fragen zum Thema «Künstliche Intelligenz».Basel - Die rasante Entwicklung von KI-Anwendungen eröffnet vielfältige neuartige Möglichkeiten, birgt jedoch auch Risiken. Informatikerin Dr. Gabriele Röger beantwortet bei «Ask Our Expert» Ihre Fragen zum Thema «Künstliche Intelligenz». Gabriele Röger forscht am Department Mathematik und Informatik der Universität Basel zur künstlichen Intelligenz. Ihr Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von...

