Mit den Geldern baut Alpine White das Service- und Produktportfolio weiter aus und bereitet den Markteintritt in Brasilien vor.Zürich - Im Zuge der Seed Extension hat Alpine White, respektive die Cobea AG, 3,75 Mio Franken an neuen Investitionsgeldern aufnehmen können. Lead Investor ist FairVC, der kürzlich gegründete VC Fund rund um Serial-Entrepreneur Ertan Wittwer. Zudem hat die UBS 1 Mio Franken an Fremdkapital gesprochen. Mit den Geldern baut Alpine White das Service- und Produktportfolio weiter aus und bereitet den...

