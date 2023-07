DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Lage im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im Juni eingetrübt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen fiel im Juni auf 53,9 Punkte von 57,1 Punkte im Mai, wie Caixin Media Co. und S&P Global mitteilten. Trotz des Rückgangs blieb der Index aber den sechsten Monat in Folge über der 50er-Marke, die Expansion und Kontraktion voneinander trennt. Sowohl das Dienstleistungsangebot als auch die Nachfrage wuchsen im Juni, allerdings langsamer als erwartet, da die Erholung des Marktes schwächer als erwartet ausfiel, so Caixin.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1QPrognosetabellen oder verbale Ausblicke

Weitere Termine:

- DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ende der Zeichnungsfrist

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,1 zuvor: 54,0 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,0 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 52,5 FR/Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 51,2 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 57,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 53,9 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,7 1. Veröff.: 53,7 zuvor: 55,2 - EU 11:00 Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: -1,8% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -3,2% gg Vm/+1,0% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.131,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.488,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.342,50 -0,1% Nikkei-225 33.370,03 -0,2% Schanghai-Composite 3.228,68 -0,5% Hang-Seng-Index 19.142,38 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 133,25 +6 Montag (19:15): INDEX Schluss +/- DAX 16.039,17 -0,3% DAX-Future 16.154,00 -0,5% XDAX 16.037,70 -0,4% MDAX 27.822,07 +0,5% TecDAX 3.185,50 +0,3% EuroStoxx50 4.390,99 -0,2% Stoxx50 3.988,00 -0,0% Dow-Jones Feiertag S&P-500-Index Feiertag Nasdaq-Comp. Feiertag EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,02 -27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsbeginn am Mittwoch etwas leichter erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 16.011 Punkten gesehen nach einem Schluss bei 16.039 Zählern am Vortag. Da die Wall Street nach dem Unabhängigkeitstag wieder geöffnet ist, wird auch in Europa mit einem anziehenden Handelsvolumen gerechnet. Die Nachrichtenlage ist allerdings noch recht dünn. Mit Blick auf den Kalender dürften am Vormittag die EU-Erzeugerpreise Aufmerksamkeit erhalten, nach Handelsschluss in Europa wird dann das Protokoll der Fed-Sitzung am 13. und 14. Juni veröffentlicht. Auch endet am Mittwoch die Zeichnungsfrist für die Aktien von Nucera. Jüngst deutete sich an, dass die Anteilsscheine der Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp laut Angaben aus dem Handel zu 20 Euro kommen könnten. Die Erstnotiz in Frankfurt ist für Freitag geplant. Derweil lassen Nachrichten aus China am Morgen aufhorchen. Dort fiel der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor im Juni auf 53,9 von 57,1 im Mai. Dies deutet darauf hin, dass sich die Erholung im Dienstleistungssektor im Juni zwar fortgesetzt hat, aber mit geringerem Tempo.

RÜCKBLICK: Knapp behauptet - Nach kleinen Gewinnen zum Start fehlten frische Impulse, zumal in den USA feiertagsbedingt der Handel ruhte. Extrem volatil ging es am Nachmittag bei Covestro und OMV zu. Covestro schlossen 1,9 Prozent im Minus, waren aber zwischenzeitlich um 8 Prozent abgerutscht. OMV gewannen 7,4 Prozent. Laut einer Bloomberg-Kreise-Meldung prüfen Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) und OMV einen Zusammenschluss der Unternehmen Borouge und Borealis, um ein Chemie- und Kunststoffunternehmen im Wert von mehr als 30 Milliarden Dollar zu schaffen. Borealis gehört zu 75 Prozent OMV, Adnoc hält 25 Prozent an Borealis sowie 54 Prozent an Borouge, das zu 36 Prozent im Besitz von Borealis ist. Damit entwich Übernahmefantasie bei Covestro, nachdem noch Mitte Juni Covestro als Übernahmeziel von Adnoc genannt worden war. Casino Guichard-Perrichon machten einen Satz um 16 Prozent. Der angeschlagene französische Einzelhändler hatte mitgeteilt, zwei Offerten zur Stärkung der Kapitalbasis erhalten zu haben. Der Aktienkurs des Großaktionärs Rally schoss darauf sogar um 64 Prozent nach oben. Nach ersten Indikationen für das erste Halbjahr gaben Air Liquide um 0,7 Prozent nach. Die Analysten von Bernstein merkten an, dass die niedrigeren Energiepreise die Umsätze stärker als erwartet belasteten.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gesucht waren Immobilienaktien. Neue fundamentale Nachrichten zu dem Sektor gab es nicht, die Anleger hofften auf einen baldigen Zinsgipfel, hieß es lediglich. "Neues Spiel, neues Glück", so ein Händler mit Blick auf das gerade begonnene zweite Halbjahr. Vonovia stiegen um 4,7 Prozent, LEG legten um 4,3 und TAG um 3,3 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Kurse der Deutschen Bank und der Commerzbank zeigten sich unbeeindruckt davon, dass ein Gemeinschaftsunternehmen der russischen Gazprom die beiden Institute auf Schadensersatz verklagt haben soll. RusKhimAlyan verlange umgerechnet etwa 318 Millionen Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters ohne Angabe weiterer Details.

USA - AKTIEN (3. Juli)

Behauptet - Erwartungsgemäß tat sich am Brückentag zum Unabhängigkeitsfeiertag am 4. Juli wenig. Neue Konjunkturdaten verpufften. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes hatte sich im Juni unerwartet nochmals verschlechtert, nachdem er zuvor schon im Schrumpfung anzeigenden Bereich lag. Dagegen wurden für Mai stärker als gedacht gestiegene Bauausgaben gemeldet. Tesla gewannen 6,9 Prozent, nachdem der Elektroautobauer für das zweite Quartal einen Absatzrekord von weltweit 466.000 Fahrzeugen mitgeteilt hatte. Neben Tesla hatte auch Rivian unerwartet starke Absätze seiner Elektro-Pickups bzw. -SUVs gemeldet. Der Aktienkurs schnellte darauf um 17,4 Prozent nach oben. Im Sog von Tesla und Rivian verteuerten sich Nio um 3,5 und Xpeng um 4,2 Prozent. Die Kurse der traditionellen Autobauer Ford und General Motors legten mit 0,7 bzw 1,0 Prozent deutlich bescheidener zu.

US-ANLEIHEN (3. Juli)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +3,0 4,89 50,1 5 Jahre 4,19 +4,4 4,15 19,4 7 Jahre 4,03 +2,5 4,00 5,8 10 Jahre 3,85 +1,1 3,84 -2,7 30 Jahre 3,88 +1,6 3,86 -9,3

Die Anleihekurse gaben in einem um zwei Stunden verkürzten Handel vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli etwas nach, die Renditen zogen also etwas an.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0877 -0,0% 1,0881 1,0911 +1,6% EUR/JPY 157,21 +0,0% 157,18 157,64 +12,0% EUR/GBP 0,8561 +0,0% 0,8559 0,8591 -3,3% GBP/USD 1,2705 -0,1% 1,2712 1,2699 +5,0% USD/JPY 144,54 +0,1% 144,46 144,47 +10,2% USD/KRW 1.302,39 +0,6% 1.294,81 1.299,52 +3,2% USD/CNY 7,2145 -0,4% 7,2145 7,2148 +4,6% USD/CNH 7,2415 +0,2% 7,2290 7,2244 +4,5% USD/HKD 7,8294 -0,0% 7,8309 7,8312 +0,3% AUD/USD 0,6684 -0,1% 0,6691 0,6683 -1,9% NZD/USD 0,6192 +0,0% 0,6192 0,6181 -2,5% Bitcoin BTC/USD 30.835,55 +0,1% 30.817,91 31.008,36 +85,8%

Der Austral-Dollar gab nach der Entscheidung der australischen Notenbank, diesmal die Leitzinsen unverändert zu lassen, zunächst nach, machte die Verluste zum US-Dollar aber schnell wieder wett und stieg dann kontinuierlich weiter. Die Akteure hätten darauf spekuliert, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein dürften, zumal die Notenbank dies selbst in ihrem Begleitkommentar angedeutet habe, hieß es. Beim Währungspaar Euro/Dollar tat sich wenig, der Dollarindex bewegte sich kaum.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,88 69,79 +1,6% +1,09 -10,7% Brent/ICE 75,78 76,25 -0,6% -0,47 -8,9%

Die Ölpreise holten die am Vortag im Tagesverlauf eingefahrenen Verluste mehr als wieder auf und legten um rund 2 Prozent zu. Auf Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen ausdehnen, waren die Preise am Montag zunächst gestiegen, dann aber von den Hochs zurückgekommen und sogar ins Minus gerutscht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.924,88 1.925,97 -0,1% -1,09 +5,5% Silber (Spot) 22,93 22,96 -0,1% -0,03 -4,3% Platin (Spot) 919,75 919,30 +0,0% +0,45 -13,9% Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -1,0%

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CHINA - Handelspolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz will nach der Ankündigung Pekings zur Exportkontrolle von zwei Rohstoffen, die für die Herstellung von Chips und Radargeräten benötigt werden, die Entwicklung in China "sehr genau" beobachten. Er ließ offen, ob und wie man darauf reagieren sollte. China hatte zuvor angekündigt, ab August die Ausfuhr von Gallium und Germanium, zwei Komponenten für Chips und Radargeräte, unter Kontrolle zu stellen.

DEUTSCHE BANK / COMMERZBANK

Ein Gemeinschaftsunternehmen der russischen Gazprom hat die Deutsche Bank und die Commerzbank auf Schadensersatz verklagt. RusKhimAlyan verlangt von den Instituten insgesamt 31 Milliarden Rubel, umgerechnet etwa 318 Millionen Euro, wie Reuters unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet. Weitere Details waren laut Reuters nicht in Erfahrung zu bringen. Beide Banken lehnten gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

GFK/ADVENT

Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme des deutschen Marktforschungsunternehmens GfK durch Advent unter Auflagen genehmigt.

