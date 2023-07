Zukunftsweisende Führungspersönlichkeit soll globales Wachstum in den Bereichen Talenttechnologie und Dienstleistungen ankurbeln

True, die vorrangige Plattform für innovative Talentmanagementprodukte und-dienstleistungen, meldete heute die Ernennung von Sam McGrath zum General Manager, EMEA APAC.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230704991115/de/

Sam McGrath, General Manager, EMEA APAC (Photo: True)

In seiner neuen Rolle wird McGrath eng mit dem globalen Führungsteam von True zusammenarbeiten, um das Potenzial des Unternehmens rund um die Welt maximal auszuschöpfen. Er wird das Geschäft für die internationale Suche nach Führungskräften erweitern und die Plattform für Talentmanagementprodukte und -dienstleistungen der Firma verbreitern, einschließlich True Search, Thrive, AboveBoard, Jopwell und TrueBridge. Er wird das Geschäft in der EMEA-Region und im Asien-Pazifik-Raum (APAC) beaufsichtigen, das derzeit die Niederlassungen von True in Amsterdam, Berlin, Dubai, London, Melbourne, Singapur, Stockholm und Sydney umfasst, und gleichzeitig die globale Vernetzung mit dem weiteren Unternehmen sicherstellen.

"Im Lauf seiner gesamten Karriere hat Sam McGrath ein entschlossenes Engagement für eine Kultur der Spitzenleistungen mit Fokus auf Mitarbeitern gezeigt und seine Fähigkeit, strategische Vorstellungen in die Tat umzusetzen, unter Beweis gestellt", erklärte Kate Vanek, Global COO und CFO bei True. "Sam wird sicherstellen, dass True weiterwächst, während unsere phänomenale, mitarbeiterorientierte Kultur weiterhin den Mittelpunkt unseres Betriebs bildet."

McGrath bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung mit Investmentbanking-Vertrieb, Betriebsabläufen und Risikomanagement in seine Rolle mit. Vor seiner Tätigkeit für True war er bei Standard Chartered in diversen Vertriebsleitungsrollen, zuletzt Leiter der Abteilung Nichtfinanzielle Risiken der Wholesale-Bank weltweit und für die Regionen Europa und Amerika.

"Das Einzige, was mich mehr als die Transformation beeindruckt hat, die True im Bereich globale Talentsuche vorantreibt, sind die gemeinsamen Werte und ambitionierten Vorstellungen der Führungskräfte, die das Wachstum von True lenken", so McGrath. "Ich bin überaus stolz darauf, die EMEA- und APAC-Regionen zu leiten, und freue mich sehr darauf, die Innovation und Transparenz weiter aufzubauen, die True in das Spektrum von Talentprodukten und -dienstleistungen einbringt."

Vor seinem Wechsel in das Bankwesen war Sam McGrath ein profilierter Fallschirmjägeroffizier, der in mehreren Tours of Duty im Irak und in Afghanistan Elitetruppen befehligt hat, und in jüngster Zeit Leiter von Training und Auswahl für das Fallschirmjägerregiment und die britischen Luftlandetruppen. Darüber hinaus ist er ein Bestseller-Autor von Fitnessbüchern und besitzt einen MBA- und einen Master-Abschluss in Coaching. Mit einem nachweislichen Engagement für eine Kultur von Spitzenleistungen mit Personalfokus und einer Fähigkeit, hochentwickelte strategische Vorstellungen in die Tat umzusetzen, wird McGrath eine Wachstumskurve sicherstellen, während die Kultur von True weiterhin den Kernpunkt des Betriebs bildet.

ÜBER TRUE:

Die True-Plattform besteht aus einer Gruppe von Marken, darunter True Search (Retained Executive Search), TrueBridge (Advisory, Interim and Fractional Executive Placement), Thrive (Talent CRM Software) und Synthesis (Leadership Assessment and Development Tools). Des Weiteren ist True Unternehmen behilflich, ihre Ziele hinsichtlich Vielfalt und Eingliederung innerhalb von Geschäftssegmenten zu erreichen. AboveBoard (eine integrative Exekutivplattform und Community) und Jopwell (die erste und führende Diversity-Technologieplattform für Fachleute im frühen bis mittleren Stadium ihrer Karriere). True unterstützt vielversprechende Unternehmen auch über seine Investmentfirmen True Equity und Vera Equity.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230704991115/de/

Contacts:

Sarah Mikhailova VP, Communications

sarah@trueplatform.com