Wir laden Sie herzlich ein, am Tag der offenen Tür anlässlich des sechsten Jubiläums unseres Seniorenpflegeheims in Reinickendorf teilzunehmen. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine großartige Gelegenheit, um faszinierende Geschichten über die Pflegebranche in Deutschland zu entdecken und zu erfahren, wie sich diese in unserem Seniorenpflegeheim widerspiegeln. Entdecken Sie, wie sich der Pflegealltag für unsere Bewohner, aber auch für unsere Mitarbeiter tatsächlich darstellt.8. Juli 2023 ab 11:00 UhrDomicil - Seniorenpflegeheim Amendestraße GmbHHerbststraße 3413409 Berlin-ReinickendorfTelefon: 030 747 331 - 0Programm:- Ansprache der Bezirksbürgermeisterin, Frau Demirbüken-Wegner (CDU)- Glücksrad und Büchsenwerfen mit Preisen- Show der Seifenblasenkünstler- Live-Auftritt des Künstlers Samu (Gesang)- Hausführungen, Anziehen des Altersanzugs- Stände von Kooperationspartnern (Neuronetzwerk, lokaler Polizeiabschnitt)- Vorstellung unserer Mini Schweine und Sammlung Ihrer NamensvorschlägeDie Pflegebranche in Deutschland steht vor spannenden Herausforderungen und Veränderungen. Wir sind stolz darauf, innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, um die Lebensqualität unserer Bewohner kontinuierlich zu verbessern. Erfahren Sie aus erster Hand, wie wir im Sinne unseres Claims "Mitten im Leben - Verantwortung für Menschen" den Bedürfnissen unserer Bewohner gerecht werden und aktuelle Trends und Entwicklungen in der Pflegebranche in unserem Seniorenpflegeheim umsetzen, um unser Personal zu entlasten sowie aus-, fort- und weiterzubilden.Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an unsere direkten Nachbarn und Anwohner, sondern auch an Journalisten, die Interesse an einer fundierten Berichterstattung über die Pflegebranche und ihre Herausforderungen haben. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis zum 7. Juli, 12:00 Uhr an.Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu empfangen und Ihnen einen Einblick in unser Seniorenpflegeheim in Berlin-Reinickendorf zu geben.