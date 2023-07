The following instruments on XETRA do have their first trading 05.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.07.2023Aktien1 CA34989B1094 Forza Lithium Corp.2 CA45828A1021 Intel Corp. CDR3 US96684W1009 Whole Earth Brands Inc.4 US0889291045 BGC Partners Inc.5 US59564R7089 Biodexa Pharmaceuticals PLC ADR6 US97727L4086 WISeKey International Holding Ltd. ADRAnleihen1 FR001400IU83 Unibail-Rodamco-Westfield SE2 AT0000A34QP8 Erste Group Bank AG3 US60687YCZ07 Mizuho Financial Group Inc.4 US60687YDB20 Mizuho Financial Group Inc.5 DE000NLB4RS5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 FR001400J4K5 Paris, Stadt