Die GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30), globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, liegt auch im zweiten Quartal dieses Jahres auf Wachstumskurs. Das erzielte Leasingneugeschäft lag in diesem Zeitraum mit 650,3 Mio. Euro um 10,7 % über dem Vorjahresquartal (Q2 2022: 587,4 Mio. Euro). Damit war Q2 2023 das siebte Quartal in Folge mit einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal. Stärker als das Neugeschäft wuchs der Deckungsbeitrag 2. Mit einem Plus von 17,7 % legte der DB2 beinahe doppelt so stark zu und erreichte im zweiten Quartal dieses Jahres ...

