Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc. vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium ("DOD") einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Mio. $ für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern ("mAb") basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren erhalten hat. Just - Evotec Biologics wird im Rahmen des Vertrags Prototypen für Arzneimittel entwickeln - von der Entdeckung bis zur Durchführung klinischer First-in-Human-Studien der Phase I. Die Forschungsaktivitäten umfassen sowohl die Entdeckung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...