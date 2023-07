Die in Seattle ansässige Evotec-Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics hat vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium ("DOD") einen Auftrag im Wert von bis zu 74 Mio. Dollar für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern ("mAb") basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren erhalten. Die Forschungsaktivitäten umfassen sowohl die Entdeckung von neuen mAbs durch KI-gestütztes de-novo-Antikörperdesign als auch die Evaluierung von bestehenden mAbs. Um eine schnelle Entwicklung zu ermöglichen, wird Just - Evotec Biologics ihre Technologieplattform J.DESIGN einsetzen, unter anderem für Moleküloptimierung, Zelllinien- und Prozessentwicklung bis hin zur verdichteten Produktion im ...

