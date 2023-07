FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich für den Dax auch am Mittwoch moderate Verluste ab. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator zum Auftakt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 16 007 Zähler. Bereits seit dem Wochenbeginn bröckeln die Kurse wieder ab, nachdem das Börsenbarometer noch am vergangenen Freitag kraftvoll weit über die Marke von 16 100 Punkten geklettert war. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlte es dem Handel zuletzt jedoch an frischem Schwung vor der bald anlaufenden Berichtssaison.

Während derweil auch Asiens Börsen zur Wochenmitte schwächer tendieren, wird für den EuroStoxx 50 ein Minus von 0,3 Prozent erwartet.

Ob die Konjunkturagenda neue Impulse in das Geschehen bringen kann, wird sich zeigen. Zumindest ist der Tagesplan dicht bestückt. Die Credit Suisse hebt hier die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag hervor. Die Experten rechnen damit, dass sich das Konjunktur-Barometer im Juni knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gehalten hat.

Für mögliche Hinweise auf den künftigen Zinskurs dürften sich die Anleger das Sitzungsprotokoll der US-Währungshüter am Abend wohl genauer anschauen. Dieses wird allerdings erst nach dem hiesigen Marktschluss veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni nach zehn Zinsanhebungen in Folge erstmals eine Pause eingelegt, aber zugleich die Türen für eine weitere Straffung in diesem Jahr offen gelassen.

Auf Unternehmensseite dürften Continental-Aktien von einer Kaufempfehlung durch Exane BNP Paribas profitieren. Die Analysten der französischen Investmentbank glauben, dass der Reifenhersteller und Autozulieferer seine Mittelfristziele früher erreichen kann als zunächst gedacht.

Mit Blick auf Evotec könnte ein Auftrag des Verteidigungsministeriums für die US-Tochter die Aktie des Wirkstoffforschers stützen. Für bis zu 74 Millionen Dollar soll das Unternehmen auf monoklonalen Antikörpern beruhende Arzneien gegen bestimmte Pockenviren entwickeln.

Cropenergies stehen derweil nach Quartalszahlen im Mittelpunkt. Trotz eines Absatz-, Umsatz- und Gewinnrückgangs unter anderem wegen niedrigerer Ethanol-Preise bestätigte die Südzucker-Tochter ihre Jahresziele. Dies könnte sich vor dem am Donnerstag anstehenden Bericht der Mutter günstig auf die Stimmung auswirken, sagte ein Händler.

Zudem berichtete Grenke am Morgen über ein wachsendes Neugeschäft, der Leasingspezialist arbeitete im vergangenen Quartal zugleich profitabler. Vorbörslich bescherte das der Aktie bereits klare Kursgewinne./tav/zb

DE0005439004, DE0005664809, DE000A161N30, DE0007297004, DE0008469008, EU0009658145, DE000A0LAUP1