Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich für den DAX auch am Mittwoch moderate Verluste ab. 30 Minuten vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-DAX zum Auftakt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 16.007 Zähler. Bereits seit dem Wochenbeginn bröckeln die Kurse wieder ab, nachdem das Börsenbarometer noch am vergangenen Freitag kraftvoll weit über die Marke von 16.100 Punkten geklettert war. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlte es dem Handel zuletzt ...

