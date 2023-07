DJ Evotec soll für US-Verteidigungsministerium Pocken-Antikörper entwickeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec soll für das US-Verteidigungsministerium Arzneimittel-Prototypen gegen sogenannte Orthopoxviren auf Basis monoklonaler Antikörper entwickeln. Der Auftrag, der an die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics ging, hat einen Auftragswert von bis zu 74 Millionen Dollar, wie das Biotechunternehmen in Hamburg mitteilte.

Zur Gruppe der Orthopoxviren gehören das Affenpocken-, das Kuhpocken- und das Vaccinia-Virus. Für die beiden letzteren gibt es zwar Impfstoffe, aber keine zugelassene Antikörperbehandlung im Falle von Infektionen. Just - Evotec Biologics werde nun schnelle Prototypen für Arzneimittel entwickeln - von der Entdeckung bis zur Durchführung klinischer First-in-Human-Studien der Phase I.

Im vergangenen September hatte Just vom US-Verteidigungsministerium bereits einen Auftrag zur Entwicklung von Antikörpern gegen die Pest erhalten.

