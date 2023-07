Der Goldpreis konnte nun vier Tage in Folge positiv beenden. Doch das Ganze ist natürlich durch die Feiertage in Nordamerika verzerrt. Nachdem Montag die Börsen in Kanada geschlossen waren, feierten die USA gestern den 4. Juli. Heute beginnt der Handel nun wieder an allen nordamerikanischen Börsen. Und es steht das Protokoll der letzten Notenbanksitzung zur Veröffentlichung an.Die ganze große Überraschung sollte es dabei freilich nicht geben. Es ist bekannt, dass die Mehrheit der Mitglieder der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...