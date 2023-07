DJ EUREX/DAX-Future kommt im Verlauf deutlicher unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf deutlicher nach unten. Der September-Kontrakt verliert 61 auf 16.093 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.151 und das Tagestief bei 16.084 Punkten. Auch das Volumen zieht an, umgesetzt wurden bisher 2.598 Kontrakte. Damit hat der DAX-Future seit Wochenbeginn alle zum Halbjahresultimo am Freitag gesehenen Gewinne wieder abgegeben. Nach dem dünnen Handelsvolumen der vergangenen beiden Tage sollte der Rücksetzer nicht überbewertet werden. Allerdings sollte die technische Marke bei rund 16.000 Zählern nicht unterschritten werden, heißt es im Handel. Dann trübe sich das charttechnische Bild ein.

