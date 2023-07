Zum 117. Mal geht es für sie ins All: Die europäische Trägerrakete Ariane 5 startet heute Abend. Es wird ihr letzter Flug in den Weltraum. Es wird ihr 117. Start - und ihr letzter: In Kourou in Französisch-Guayana soll die europäische Trägerrakete Ariane 5 in der Nacht zu Donnerstag, dem 6. Juli 2023, starten. Sie soll zwei Satelliten in den Weltraum bringen: den deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz und einen französischen Militärsatelliten.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...