Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Drei Themen, über die wir reden sollten

30.06.2023 - Tatsächlich spiegelt die Marktentwicklung eine zunehmend freundliche Sicht auf die Zukunft, während die wirtschaftlichen Aussichten eher von Grautönen dominiert werden. Im Folgenden wollen wir diese Konstellation, die uns zu einer tendenziell vorsichtigen Anlagepolitik veranlasst, anhand von drei Themen etwas intensiver beleuchten.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat kürzlich das Kursziel für den S&P500 erhöht. Eines der Argumente für die Anhebung lautet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA in den nächsten 12 Monaten auf 25% gefallen sei. Wir schätzen die Expertise der Kollegen. Wir kommen jedoch zu einer vorsichtigeren Einschätzung. Die Probit-Modelle der Fed und einige neuere Modelle, die auf künstlicher Intelligenz beruhen, deuten auf eine weit höhere Rezessionswahrscheinlichkeit hin. Viele der Modelle basieren auf Zinsstrukturkurven, die in der Vergangenheit sehr zuverlässig Rezessionen angezeigt haben. Auch die monatlichen Experten-Umfragen von Bloomberg kommen im Mittel auf eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent für das Auftreten einer Rezession in den USA innerhalb der nächsten 12 Monate (siehe Abbildung).