DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Nagel: EZB-Zinsen müssen aus heutiger Sicht weiter steigen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiter anheben. In einer Rede zur Eröffnung einer Bankenaufsichtskonferenz in Frankfurt äußerte sich Nagel jedoch nicht zu möglichen Zinserhöhungen über den Sommer hinaus, sondern betonte die hohe Unsicherheit, unter der die Geldpolitik gegenwärtig operiere. "Aus heutiger Sicht müssen die Zinsen weiter steigen", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Die EZB hat ihre Zinsen zuletzt im Juni um 25 Basispunkte angehoben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zudem einen weiteren Zinsschritt für Juli in Aussicht gestellt.

Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor schwächt sich im Juni ab

Die Lage im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im Juni eingetrübt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen fiel im Juni auf 53,9 Punkte von 57,1 Punkte im Mai, wie Caixin Media Co. und S&P Global mitteilten. Trotz des Rückgangs blieb der Index aber den sechsten Monat in Folge über der 50er-Marke, die Expansion und Kontraktion voneinander trennt. Sowohl das Dienstleistungsangebot als auch die Nachfrage wuchsen im Juni, allerdings langsamer als erwartet, da die Erholung des Marktes schwächer als erwartet ausfiel, so Caixin.

Ifo: Lage der Autohersteller deutlich besser - Erwartungen fallen

In der deutschen Automobilindustrie hat sich die Lage deutlich verbessert, aber die Erwartungen der Betriebe sind so pessimistisch wie zuletzt während der Finanzkrise 2008. Das geht aus den Ifo-Konjunkturumfragen hervor. Im Juni stieg der Indikator auf 37,5 Punkte, nach 28,4 im Mai. Allerdings sind die Erwartungen auf minus 56,9 Punkte gefallen, nach minus 10,3 im Mai. "Bei den Autobauern herrscht große Unsicherheit, wie zu Beginn des Kriegs in der Ukraine oder als im Herbst das Risiko einer Gasrationierung für die Industrie deutlich stieg", sagte Ifo-Experte Oliver Falck.

Bund und Länder prüfen Verzicht auf Grunderwerbsteuer - Bericht

Die Finanzministerien des Bundes und der Länder prüfen eine radikale Reform der Grunderwerbsteuer, die es den Ländern erlauben würde, den privaten Immobilienerwerb zur Selbstnutzung besser zu stellen - bis hin zur völligen Steuerbefreiung. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf einen Diskussionsentwurf aus dem Haus von Christian Lindner (FDP). Der Entwurf sieht dem Blatt zufolge großen Spielraum der Länder beim privaten Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung vor. Einzige Bedingung wäre, dass sie zu eigenen Wohnzwecken genutzt würden.

Scholz: Kein Nato-Betritt der Ukraine während des Kriegs

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass die Ukraine nicht der Nato beitreten kann, solange sich das Land im Krieg mit Russland befindet. Scholz machte zudem klar, dass er sich auf eine lange Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland eingestellt hat, da unklar sei, ob der Konflikt womöglich noch mehrere Jahre andauere. Mit Blick auf den Gipfel der Nato-Staaten kommende Woche im litauischen Vilnius sagte Scholz, dass das transatlantische Verteidigungsbündnis seine Zusammenarbeit mit der Ukraine vertiefen wolle und man über einen gemeinsamen Rat spreche.

Scholz und Biden sichern einander Abstimmung bei Ukraine-Hilfe zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden haben einander laut Bundesregierung eine enge Absprache bei der Unterstützung der Ukraine zugesichert. In einem Telefonat am Dienstagabend seien sich beide einig gewesen, dass "die Unterstützung der Ukraine weiter eng abgestimmt und so lange wie nötig erfolgen werde", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Anschluss mit. Zudem hätten Scholz und Biden über den anstehenden Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius gesprochen.

Israelische Armee erklärt Militäreinsatz in Dschenin offiziell für beendet

Das israelische Militär hat seinen Großeinsatz in Dschenin im Westjordanland offiziell für beendet erklärt. "Die Soldaten haben die Region Dschenin verlassen", sagte eine Militärsprecherin am Mittwochmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens zwölf Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden während des zweitägigen Einsatzes getötet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Mai +1,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm

Thailand Verbraucherpreise Juni +0,23% gg Vorjahr (PROG -0,1%)

Philippinen Verbraucherpreise Juni +5,4% gg Vorjahr (PROG +5,5%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juni +7,4% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.