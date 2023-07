DJ MÄRKTE ASIEN/Konjunkturskepsis und Handelsstreit dämpfen Kauflaune

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Auf der Stimmung lastete der unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor, der neuerliche Zweifel an der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weckte.

Im Fokus standen ferner die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking. Eine für diese Woche geplante China-Reise der US-Finanzministerin Janet Yellen, die der Wiederannäherung der beiden Länder dienen soll, steht unter keinem guten Stern, nachdem die chinesische Regierung am Montag den Export zweier für die Halbleiterindustrie bedeutenden Rohstoffe eingeschränkt hat.

Orientierungshilfe von der Wall Street blieb derweil aus, denn die US-Börsen waren am Dienstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

In Schanghai sank der Composite-Index um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index lag in Hongkong im späten Handel 1,5 Prozent im Minus. Aktien der Chipbranche, die am Dienstag gesucht waren, kamen nun wieder zurück. Unter anderem fielen Naura Technology Group um 3,8 Prozent und Semiconductor Manufacturing International um 1,2 Prozent.

An der Börse in Tokio gab der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent nach und zeigte sich damit erholt von anfangs deutlicheren Verlusten. Unter den Einzelwerten verbilligten sich Fast Retailing um 2,5 Prozent. Der zum Unternehmen gehörende Modeanbieter Uniqlo hat im Juni in Japan auf bereinigter Basis einen Umsatzrückgang um 3,4 Prozent verzeichnet.

Der südkoreanische Leitindex Kospi sank um 0,6 Prozent. Unter den Einzelwerten in Seoul verbesserten sich Samsung Biologics um 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag vom US-Pharmahersteller Pfizer erhalten hat.

Um 0,35 Prozent ging es mit dem S&P/ASX-200 in Australien nach unten. Hier kam es zu Gewinnmitnahmen in den Aktien der schwergewichteten Banken, die am Vortag gesucht gewesen waren, nachdem die australische Notenbank den Leitzins zwar unverändert belassen, aber Zinserhöhungen in naher Zukunft in Aussicht gestellt hatte. Commonwealth Bank, Westpac, NAB und ANZ verloren zwischen 0,5 und 0,8 Prozent. Die Aktie des Vermögensverwalters AMP sackte um 6,1 Prozent ab. Im Rechtsstreit mit ehemaligen Finanzberatern hatte ein Gericht gegen AMP entschieden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.253,20 -0,4% +3,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.338,70 -0,3% +28,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.579,00 -0,6% +15,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.223,43 -0,7% +4,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.124,90 -1,5% -1,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.186,19 -0,5% -1,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.393,66 +0,1% -6,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0889 +0,1% 1,0881 1,0911 +1,7% EUR/JPY 157,59 +0,3% 157,18 157,64 +12,3% EUR/GBP 0,8568 +0,1% 0,8559 0,8591 -3,2% GBP/USD 1,2708 -0,0% 1,2712 1,2699 +5,1% USD/JPY 144,72 +0,2% 144,46 144,47 +10,4% USD/KRW 1.298,94 +0,3% 1.294,81 1.299,52 +2,9% USD/CNY 7,2387 +0,3% 7,2145 7,2148 +4,9% USD/CNH 7,2487 +0,3% 7,2290 7,2244 +4,6% USD/HKD 7,8277 -0,0% 7,8309 7,8312 +0,2% AUD/USD 0,6680 -0,2% 0,6691 0,6683 -2,0% NZD/USD 0,6193 +0,0% 0,6192 0,6181 -2,5% Bitcoin BTC/USD 30.809,52 -0,0% 30.817,91 31.008,36 +85,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,82 69,79 +1,5% +1,03 -10,8% Brent/ICE 75,77 76,25 -0,6% -0,48 -8,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,30 35,41 -0,3% -0,11 -56,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.922,57 1.925,97 -0,2% -3,41 +5,4% Silber (Spot) 22,83 22,96 -0,6% -0,14 -4,8% Platin (Spot) 916,83 919,30 -0,3% -2,48 -14,2% Kupfer-Future 3,75 3,79 -0,9% -0,04 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 03:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.