Nußbaum (ots) -Menschen mit Ein- oder Durchschlafproblemen können mit Hilfe des CalmNight Melatonin Sprays ihren gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus regulieren und so wieder erholsame Nächte erleben. Wer trotz ausreichendem Schlaf permanent müde und abgeschlagen ist, sollte seinen Vitamin B12-Status überprüfen lassen. Denn das wichtige B-Vitamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Ganz neu bietet Hevert-Arzneimittel ab sofort das Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray an. Beide Sprays werden direkt über die Mundschleimhaut resorbiert und können ganz einfach ohne Wasser eingenommen werden.Es gibt Menschen, die nur sehr ungern Tabletten einnehmen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht einnehmen können oder dürfen. Für diese Gruppe ist es von großem Vorteil, wenn bestimmte Präparate auch in anderen Darreichungsformen angeboten werden, zum Beispiel als Spray.So hat Hevert-Arzneimittel bereits vor zwei Jahren Melatonin erfolgreich als Spray auf den Markt gebracht. Melatonin ist ein Neurohormon, dessen wichtigste Aufgabe in der Steuerung des zirkadianen Rhythmus, also der Fähigkeit eines Organismus, alle physiologischen Vorgänge innerhalb einer Periode von 24 Stunden zu synchronisieren, besteht. Seine wichtigste Rolle innerhalb dieser Steuerung liegt in der Unterstützung des Schlaf-Wach-Rhythmus. Hier gilt: Je höher die Melatonin-Konzentration im Blut ist, umso stärker ist das Signal "Ruhen" an den Körper. Der Energieverbrauch wird heruntergefahren, das Immunsystem aktiviert und der Blutdruck sowie die Körpertemperatur werden gesenkt. Vor allem Menschen, die im Schichtdienst arbeiten oder innerhalb verschiedener Zeitzonen reisen und mit Jetlag zu kämpfen haben, profitieren von der Unterstützung des "Schlafhormons". Ebenso wie Ältere, deren Melatoninproduktion nach und nach abnimmt. Die Darreichungsform als Spray eignet sich insbesondere für Menschen, die unter Schluckbeschwerden oder Malabsorption leiden. Die Resorption erfolgt direkt über die Mundschleimhaut. Das Schöne: nach der Einnahme stellen sich am darauffolgenden Tag weder ein Hang-over noch Tagesmüdigkeit ein. Zudem ist das Spray gut verträglich, die Schlafarchitektur wird nicht beeinflusst.Nachhaltig und mit verbessertem Geschmack: CalmNight Melatonin SprayHevert-Arzneimittel hat nun - ganz neu - sein Melatonin-Spray in einigen Punkten überarbeitet: der Geschmack sowie die Rezeptur wurden optimiert. Das Spray ist weiterhin vegan, zucker-, laktose- und glutenfrei. Es wird außerdem ab sofort in einer nachhaltigen Glasflasche angeboten. Zwei Sprühstöße entsprechen 1 mg Melatonin.Erschöpfung am Tag kann Vitamin B12-Mangel bedeutenWer häufig antriebslos und erschöpft ist, sollte seinen Vitamin B12-Spiegel kontrollieren. Das gilt vor allem für Senioren Veganer und Vegetarier sowie Menschen, die bestimmte Medikamente wie Antazida, das Diabetikum Metformin, Protonenpumpenhemmer (PPI) oder orale Kontrazeptiva einnehmen. Stress und dauerhafte (körperliche) Belastung sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen können ebenfalls einen Vitamin B12-Mangel begünstigen. Auch Menschen, die sich nach Infektionserkrankungen, z. B. COVID-19, erschöpft fühlen, können von Vitamin B12 profitieren. Ein weiteres Problem betrifft vor allem Ältere. Zur Resorption des B-Vitamins benötigt der Körper ein bestimmtes Eiweiß, den Intrinsic Factor (IF), der vor allem bei Älteren nicht mehr ausreichend gebildet wird. Eine beschränkte Verfügbarkeit des IF bedeutet gleichzeitig eine limitierte Aufnahme von Vitamin B12. Das Vitamin kann der Körper nicht selbst herstellen, sondern muss über die Nahrung aufgenommen werden. Gute B12-Lieferanten sind z. B. tierische Produkte.Neu: Vitamin B12 Hevert Direkt-SprayGanz neu bietet Hevert Arzneimittel das wichtige B-Vitamin als Spray an: Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray. Die praktische Darreichungsform ist vor allem für diejenigen geeignet, die keine Tabletten einnehmen können oder wollen. Das hochdosierte Vitamin B12 - ein Sprühstoß entspricht 450 µg Vitamin B12 - wird direkt über die Mundschleimhaut resorbiert. und kann ganz bequem jederzeit und überall ohne Wasser verabreicht werden. Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray ist vegan, zucker-, laktose- und glutenfrei und wird in der praktischen und nachhaltigen Glasflasche angeboten.Besserer Schlaf und mehr Energie dank neuer SpraysDie beiden Sprays CalmNight Melatonin Spray sowie Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray ergänzen das Hevert-Sortiment hervorragend. Während das Melatonin-Spray für erholsame Nächte sorgt, wird mit Hilfe des Vitamin B12-Sprays der tägliche Sprühstoß Energie gewährleistet. Beide Nahrungsergänzungsmittel sind ausschließlich in der Apotheke erhältlich.Mehr Informationen zu den Präparaten und dem nachhaltigen Familienunternehmen Hevert finden Sie auf der Website des Arzneimittelherstellers unter www.hevert.de.Vitamin B12 Hevert Direkt-Spray: UVP 14,95 EUR (PZN 18425071)CalmNight Melatonin Spray: UVP 9,94 EUR (PZN 18413211)ProduktinformationCalmNight Melatonin Spray - Nahrungsergänzungsmittel. Nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Nicht verzehren während der Schwangerschaft und Stillzeit. Einnahme nur vor dem Schlafengehen und nicht vor dem Bedienen von Maschinen oder dem Autofahren. Bei Einnahme von Medikamenten wird die Rücksprache mit dem Arzt empfohlen. Zutaten: Glycerin, Wasser, Aroma, Zitronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Natriumchlorid, Melatonin. Packungsgröße: 30 ml.Vitamin B1212 Hevert Direkt-Spray - Nahrungsergänzungsmittel. Der Verzehr während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte in Absprache mit einem Arzt erfolgen. Zutaten: Wasser, Süßungsmittel Xylitol, Aroma, Zitronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin). Packungsgröße: 30 ml.