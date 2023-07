© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Marktteilnehmer zeigen sich zunehmend optimistischer, was die KI-getriebene Tech-Rallye betrifft. Bleibt das Momentum und lohnt es jetzt noch mitzuspielen? Antworten!

"Zu Beginn des Jahres 2023 war die Stimmung gegenüber Tech-Aktien extrem negativ", da die Wirtschaft auf einen Abschwung zuzusteuern schien, so Wedbush-Analyst Daniel Ives in einer Notiz. Stattdessen, so Ives, habe die KI die Tech-Welt und die Stimmung der Anleger mit dieser transformativen Technologie verändert. Ives prognostiziert, dass der Technologiesektor in der zweiten Hälfte dieses Jahres um weitere zwölf bis 15 Prozent steigen werde.

Und er ist nicht der einzige Optimist: Die atemberaubende Rallye der US-Tech-Aktien zeige, dass die Anleger auf ein "Win-Win"-Ergebnis setzen, bei dem der Sektor relativ gut abschneidet, unabhängig davon, was in der Gesamtwirtschaft passiere, so der Börsenguru Jeremy Siegel gegenüber CNBC. Außerdem könnte eine Rezession die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssätze zu senken, um die Wirtschaft zu stützen - was noch besser für Technologieaktien wäre, fügte er hinzu.

"Das kann noch viel länger so weitergehen", so Siegel mit Blick auf die Aktienmarktrallye. "Das Momentum ist wirklich noch da. Ich denke, es braucht ein paar wirklich enttäuschende Wirtschafts- oder Unternehmensnachrichten, um eine Rallye zu brechen, aber bisher gab es noch keine - daher ist es wahrscheinlich am besten, mit dem Markt mitzuspielen. Eines der ältesten Sprichwörter der Wall Street lautet: Mach dir den Trend zum Freund."

Doch nicht alle Analysten sind dieser Meinung. Die Stimmung an den Märkten scheine übermäßig aufgebläht zu sein, so Liz Ann Sonders, Chefanlagestrategin bei Charles Schwab. Das bedeute, dass die Aktienmärkte in nächster Zeit wahrscheinlich unruhig werden, fügte sie hinzu.

"Was wir in diesem Jahr gesehen haben, ist das gefährliche Muster, wenn Investoren die Angst, etwas zu verpassen (auch bekannt als FOMO), über eine disziplinierte Due Diligence [sorgfältige Prüfung] stellen", zitiert CNN Business Megan Horneman, Chief Investment Officer bei Verdence Capital Advisors.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion