NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Pharmakonzerne sei er insgesamt neutral gestimmt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Sanofi liege seine Umsatzprognose im Rahmen der Konsensschätzung, seine Ergebniserwartung jedoch darunter./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 15:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

