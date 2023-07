NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass das Wachstum auf vergleichbarer Basis im zweiten Quartal mit 4,2 Prozent Bestand hat. Sie sieht daher Luft nach oben für die Jahresziele. Die Marge dürfte aber vor allem preisbedingt gestiegen sein. Volumenseitig gehe es wohl weiter bergab. Die Steigerung der Profitabilität sei im Aktienkurs angesichts der diesjährigen Stärke wohl schon eingepreist./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 20:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

