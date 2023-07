von James Butterfill, Head of Research CoinShares Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten in der zweiten Woche in Folge Zuflüsse in Höhe von insgesamt 125 Millionen US-Dollar, womit sich die Zuflüsse in den letzten zwei Wochen auf 334 Millionen US-Dollar summieren Bitcoin stand mit Zuflüssen in Höhe von 123 Millionen US-Dollar weiterhin im Mittelpunkt des Anlegerinteresses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...