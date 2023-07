Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 32/23Samstag, 05.08.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:7.30 Geheimnisse der GeologiePazifischer FeuerringFrankreich 20218.15 Geheimnisse der GeologieDer rote PlanetFrankreich 20219.00 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 20179.45 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 201710.30 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde SteineDeutschland 201811.15 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 201812.00 Terra XRätselhafte PhänomeneSternengold und der Hauch des TodesDeutschland 2020"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Powerschnecken und haariges Eis" entfällt12.45 Terra XRätselhafte PhänomeneDiamantenfieber und sprechende PflanzenDeutschland 2020"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Monsterwellen und Fluggiganten" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:0.45 Extreme der TiefseeEisige AbgründeDeutschland 2018"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Powerschnecken und haariges Eis" entfällt1.30 Die sieben großen Rätsel der ErdgeschichteDeutschland 2020"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Monsterwellen und Fluggiganten" entfällt2.15 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der ErdgeschichteDeutschland 20153.00 Deutschland in der UrzeitDie Entstehung EuropasDeutschland 20153.45 Deutschland in der UrzeitDie ersten MenschenDeutschland 20154.15 Die neue HeißzeitSpurensuche in der VergangenheitPflanzen und TiereDeutschland 2022Sonntag, 06.08.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.00 Die neue HeißzeitSpurensuche in der VergangenheitOzeaneDeutschland 20225.45 Die neue HeißzeitSpurensuche in der VergangenheitZivilisationDeutschland 20226.30 Leschs KosmosDürre Zeiten: Der Kampf ums WasserDeutschland 20207.00 planet e.: Reiselust - KlimafrustTourismus in Zeiten des KlimawandelsDeutschland 2023(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 11.08.Bitte Programmänderung beachten:0.45 ZDFzoom: Die SpurBunker, Sirenen, VorräteWie schützt uns der Staat im Krisenfall?Deutschland 2022"Die Spur: Rüstungsboom - Bomben, Panzer und Probleme" entfällt(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5550482