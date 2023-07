Karlsruhe (ots) -Aktionstage der Water Experience Academy in ganz DeutschlandMit viel Spaß gegen ein wachsendes Problem: immer mehr Menschen, vor allem Kinder, können nicht mehr richtig schwimmen. Mit dem einzigartigen Konzept der Water Experience Academy (WEA) erhalten über 1.000 Schülerinnen und Schüler die Chance, ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern. Bei den Aktionstagen für mehr Freiheit und Sicherheit im Wasser machen die Kinder eine positive und sichere Erfahrung im Freiwasser und lernen wertvolles Wissen rund um das Erkennen von Risiken und Gefahren und dem richtigen Verhalten in Notsituation."Sicherheit im Wasser beginnt mit der Schwimmfähigkeit und dem Bewusstsein wie man sich dort verhält. Spaß und positive Erlebnisse führen zu einer unglaublichen Motivation und inspirieren, die Welt des Wassers für sich zu entdecken!" Christopher Fuhrhop, Erfinder von Restube und Gründer der Water Experience AcademyIn Kooperation mit engagierten Schulen finden diesen Sommer insgesamt 7 Aktionstage an lokalen Seen statt. Die teilnehmenden Kinder zwischen 8 und 12 Jahren besuchen dabei in kleinen Gruppen verschiedene Stationen zu den Themen Schwimmen, Sicherheit und Natur. Dort lernen sie direkt von Experten in Theorie und Praxis ihre Schwimmfähigkeit zu verbessern und das Freiwasser mit all seinen Facetten kennen. Im Anschluss erhalten alle das "Heft für Wasserentdeckerinnen und Abenteurer" mit vielen relevanten Tipps fürs Freiwasser-Erlebnis, das sie mit nach Hause nehmen dürfen und dort mit ihren Eltern und auch im Schulunterricht wiederholen können.Sicherheit steht bei den Veranstaltungen an oberster Stelle. Um optimale Bedingungen fürs Schwimmen lernen im Freiwasser zu schaffen, ist bei den Aktionstagen ein speziell von RESTUBE entwickelter Pool als klare Begrenzung des offenen Gewässers im Einsatz. Dieser ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, erst gar keine Ängste aufzubauen und den Aufenthalt im Wasser übersichtlich und sicher zu gestalten - für die Kinder und die Schwimmlehrer*innen. Durch die von jedem Kind getragene aufgeblasene gelbe Restube-Boje wird der komplette See wie stehtief, jeder hat jederzeit greifbaren Auftrieb bei sich."Die Möglichkeiten für schulnahen Schwimmunterricht werden in vielen Regionen immer weiter eingeschränkt, u.a. wegen der Hallenbadschließungen", sagt Christopher Fuhrhop. "So kam die Idee, mit unserer Erfahrung ein Gesamtsystem zu entwickeln, um Schwimmunterricht im Freiwasser mit höchster Sicherheit zu ermöglichen."Die Water Experience Academy und das Konzept für mehr Wasserkompetenz sind eine Initiative von RESTUBE in Kooperation mit vielen Partnern, denen das Thema Wasserkompetenz insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ebenfalls sehr wichtig ist. Nathalie Pohl, eine der besten Freiwasserschwimmerinnen der Welt, engagiert sich als Schirmherrin der WEA.Veranstaltungskalender WEA 2023:- 21.06.2023: Niegripper See, Burg bei Magdeburg- 27.-28.06.2023: Epplesee, Rheinstetten- 29.06.2023: Sieben-Erlen-See, Karlsdorf-Neuthard- 06.07.2023: Badesee, Plüderhausen- 11.07.2023: Dutenhofener See, Gießen- 13.07.2023: Bodensee, KonstanzÜber RESTUBE:RESTUBE hat es sich zum obersten Ziel gesetzt, alle Aktivitäten im und am Wasser sicherer zu machen. Mit der Restube-Boje hat Christopher Fuhrhop ein Sicherheitssystem geschaffen, das so klein ist, dass man es einfach immer dabei haben kann, und das in einer kritischen Situation für Auftrieb sorgt. Restube wird weltweit von über 400.000 Menschen genutzt und hat bereits mehr als 45 Leben gerettet. Seit 2022 unternimmt Christopher Fuhrhop mit der Water Experience Academy einen weiteren Schritt, um mehr Freiheit und Sicherheit ins Wasser zu bringen. Das Projekt läuft aktuell im Rahmen eines deutschlandweiten Piloten. Ziel ist es, ein breites fortlaufendes Angebot zu bieten, das Menschen jedes Alters einen sicheren Zugang zu Wasser ermöglicht und ihre Wasserkompetenz stärkt. Konkret geht es um die Verbesserung der Schwimmfähigkeit sowie das Freiwasser in all seinen Facetten erlebbar zu machen. Schwimmen lernen soll das Ziel haben, sich sicher und bewusst im Freiwasser bewegen zu können. So öffnet sich die wunderbare Welt des Wassers. Dem Ertrinken, eine der häufigsten tödlichen Unfallursachen, wird dabei entscheidend entgegengewirkt.Pressekontakt:Restube GmbHJulia Pröll0156-78579312j.proell@restube.euwww.restube.comOriginal-Content von: RESTUBE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135931/5550481