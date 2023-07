HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4496/ Bernd Maurer ist Head of Capital Markets beim Flughafen Wien und war davor zwei Jahrzehnte lang Analyst. Wir sprechen über Early Years im Institute für Banking & Finance an der KFU in Graz, über Research-Anfänge in der Bank Austria bei Monika Rosen samt Ausbildung zum "Certified International Investment Analyst" und den Wechsel zur Raiffeisen-Gruppe (erst Centro, dann RBI), Bernd ist sukzessive aufgestiegen und war zuletzt "Head of Institutional Equity Research bei der RBI". Im Februar 2023 folgte der Wechsel zum Flughafen Wien, für den Bernd bereits den Wiener Börsepreis entgegennehmen durfte, bei "seiner" (RBI)Kapitalmarktkonferenz in Zürs erstmals als Kunde dabei sein konnte und diskutieren ...

