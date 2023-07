München (ots) -- Ein Schock für die gesamte Familie: Iris und Peter sind getrennt- Tanzproben und Outfit-Chaos: Der große Musikvideo-Dreh steht an- Am 05. Juli eine neue Doppelfolge, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIZurück im sonnigen Mallorca erwarten die Familie Katzenberger/Cordalis düstere Nachrichten: Iris und Peter haben sich getrennt! Trotz Familienchaos geht es für Daniela weiter, denn der Musikvideo-Dreh zu ihrem neuen Song bringt neben Tanzproben und Styling-Stress viele weitere Hürden mit sich... Wie die Familie mit dem Trennungs-Schock umgeht und welche Herausforderungen sonst noch auf sich warten lassen, gibt es heute, am 05. Juli 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.Familie Katzenberger/Cordalis ist wieder vereint und alle sind zurück auf der schönen Sonneninsel Mallorca. Doch statt Heiterkeit und Frohsinn schweben einige graue Wolken über der Familie. Iris und Peter sind kein Paar mehr. Ein Schock für die gesamte Familie. Ehemann, Vater, Schwiegervater und Opa - von einem auf den anderen Tag weg! Iris versucht nach vorne zu schauen und hat erschütternde Neuigkeiten für Daniela. Doch nicht nur für Iris geht das Leben weiter. Auch die Verschönerungsarbeiten im Haus sollen endlich vorangetrieben werden. Neben dem bekannten Diskussionspunkt der Küchenrenovierung stehen Daniela und Lucas zusätzlich vor einer neuen Herausforderung: Das Musikvideo für Danielas neuen Song "So bin ich und so bleib ich" soll gedreht werden! Ob die Kultblondine mit ihrer Performance überzeugen kann?Nicht nur die Tanzeinlagen möchte Daniela bei dem Dreh meistern. Um sich richtig wohlzufühlen, steht die Katze noch vor einer entscheidenden Aufgabe: Das richtige Outfit muss her! So geht es für sie, Töchterchen Sophia und Lucas angekommen in Köln auf zum Last-Minute Shoppen. Welches Outfit Daniela am großen Tag in Szene setzt, bleibt abzuwarten! Angekommen im Studio von Musikproduzent Christian Geller gibt es erstmal leuchtende Augen: Alles ist pink und pink und noch mehr pink. Ob sich das Endergebnis sehen lassen kann? Zurück in Mallorca endet die Glitzerwelt und es bleibt spannend wie es mit den Renovierungsarbeiten und dem Familienchaos rund um Danielas Mutter Iris weiter geht.Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany."Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100909086