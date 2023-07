Der Chef legt das Sommerfest in den Feierabend? Dafür gibt es doch bestimmt Überstunden, oder etwa nicht? Eine Juristin klärt auf, was die aktuelle Rechtslage dazu sagt. Team-Events - entweder man liebt sie oder man hasst sie! Erstere freuen sich das ganze Jahr darauf, für Letztere fühlen sie sich jedes Mal wieder wie Pflichtveranstaltungen an. Dabei sind sie das keineswegs. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) müssen Arbeitnehmende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...